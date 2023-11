Groenactieplan met 150 ideeën van inwoners

23 november – Groen groener groenst. De gemeente haalt alles uit de kast om flink te gaan vergroenen. Het Groenactieplan wordt daarbij de leidraad. ‘Meer groen is nodig om onze omgeving beter voor te bereiden op het klimaat dat verandert met hevigere regenbuien, hitte en droogte’, zegt de gemeente. ‘Ook zorgt groen voor versterking van de biodiversiteit. Bomen en planten zorgen voor het opvangen van regenwater. Dat verkleint de kans op wateroverlast en gaat droogte tegen. Meer groen zorgt ook voor verkoeling als het heet is, voor betere luchtkwaliteit en voor een afwisselende natuur die belangrijk is voor insecten, vogels en andere dieren. Daarnaast nodigt een groene omgeving uit om te bewegen en ontspannen én het maakt de gemeente mooier’.

Marcel Belt, wethouder Groen, houdt het dicht bij huis. Hij zegt: ‘Een huismus aan tafel tijdens een ijsje bij de sluis, een verkoelend hardlooprondje door de Loozone en langs de Vliet. Maar ook geveltuintjes en tuinen met egels en merels. Het zijn momenten en plekken waar ik blij van word en ik denk velen met mij’. In het Groenactieplan staan meer dan 150 ideeën van inwoners. Eerder dit jaar konden zij plekken in de gemeente aangeven, waarvan zij vinden dat die groener kunnen en waar de biodiversiteit groter kan. Per locatie gaat de gemeente onderzoeken of en hoe vergroenen mogelijk is’.

Als hulp bij het versterken van de biodiversiteit zet de gemeente 8 dieren en 2 planten centraal: de huismus, scholekster, driedoornige stekelbaars, glassnijder, weidehommel, gewone pad, egel, rosse vleermuis, gewoon biggenkruid en kattenstaart. De wethouder: ‘Als het met deze dieren en planten goed gaat, gaat het met veel andere dier- en plantsoorten die in een soortgelijke omgeving leven, ook goed. En als het daarmee goed gaat is dat ook goed voor ons’.