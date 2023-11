‘Nine Lessons and Carols’ in Oude Kerk

25 november – In de Oude Kerk (Herenstraat) vindt zondagavond 10 december (vanaf 19.00 uur) de maandelijkse muzikale Vesper plaats. In deze kerstmaand is het een dienst van Nine Lessons and Carols, afkomstig uit de Anglicaanse traditie. Hierbij wordt de komst van Jezus – het licht in deze wereld – verhaald en gevierd. Afwisselend zijn er lezingen uit de bijbel, en advents- en kerstmuziek uit verschillende tijdsperioden (Bach, Mendelssohn, Rutter). De liederen worden gezongen door de Marianne Cantorij onder leiding van organist en dirigent Hans Houtman. De toegang is vrij; er is een deurcollecte na afloop.