‘Berg en dal’ op jeu de boules baan

27 november – Hoewel het met deze slechte weersomstandigheden beter is om binnen te blijven kijken de Voorburgse jeu de boulers toch dagelijks of het mogelijk is om hun favoriete spel te spelen. Dat gebeurt al jaren op het Stationsplein waar de gemeente zo meelevend was om een officiële baan in te richten. ‘Maar wat het onderhoud ervan betreft ho maar’, meldt Ap de Heus, die zijn camera richtte op stevig ongerief. Hij roept de gemeente op deze ‘kapotte berg en dal baan’ zo snel mogelijk te egaliseren. Of zijn het boomwortels die de boel verstoren? Hoe dan ook, dit ‘landschap’ is ernstig in strijd met de regels.