28 november – Er wordt al afgeteld. Nog acht dagen en het is pakjesavond. Thuis, op school of op de vereniging klinken alle Sinterklaasliedjes. Hier en daar tekstueel wat aangepast, door de geest van de tijd. Maar vandaag is op zijn best dat ene liedje waarin toepasselijk de maan door de bomen schijnt en ‘het heerlijke avond is gekomen’. Vandaag is die maan mooi vol zichtbaar. Gezien op het Oosteinde.