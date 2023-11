Na 7 jaar Corbulotunnel (A4 en A44) open op 5 juli

Dit deel van de RijnlandRoute bestaat uit een circa 2,5 kilometer lange tunnel onder Voorschoten en een verdiepte ligging van ongeveer 1,4 kilometer ten westen van Leiden. De N434 sluit met twee nieuwe knooppunten aan op de bestaande rijkswegen A4 en A44. Voordat het zover is, moet nog een aantal belangrijke stappen worden gezet zoals het uitgebreide testprogramma in de tunnel. Dat duurt circa een half jaar. Meer informatie op de website www.rijnlandroute.nl

29 november – Wat voor Voorburg de Huygenstunnel wordt is voor Leiden en verre omgeving de Corbulotunnel. Na 7 jaar bouwen is de datum bekend gemaakt waarop de nieuwe N434 bij Leiden geopend wordt. Alle partijen zoals de aannemer Comol5, Rijkswaterstaat, de veiligheidsregio, de hulpdiensten, de verkeerscentrale en de gemeenten zijn erop gericht om op 5 juli 2024 de tunnel te kunnen openen. Dan rijden de eerste auto’s over de nieuwe provinciale weg en door de Corbulotunnel.

This entry was posted in Uncategorized . Bookmark the permalink