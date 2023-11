Gemeente initieert Lokaal Klimaat Plan

29 november – Er komt een Lokaal Klimaat Plan. Wethouder Marcel Belt kondigde dit aan als vervolg op het initiatief Green Challenge van Stichting Duurzaam Leidschendam-Voorburg. De precieze invulling ligt nog niet vast. Belt roept inwoners op om met hem mee te denken om tot concretisering van zo’n klimaatplan te komen. Stichting Duurzaam heeft zich hiervoor meteen aangemeld.

De stichting hield haar slotavond van haar Green Challenge LV in het Gemeentehuis. En dat was weer het einde van een reeks bijeenkomsten waarin de stichting samen met inwoners aan de slag ging om kleine duurzame acties in de eigen straat of buurt op te zetten. De Green Challenge begon op 31 mei en is nu afgerond met het ondertekenen van 15 Challenges. Voorzitter Stichting Duurzaam Marjan van Giezen en wethouder Duurzaam Belt gaven de aftrap.

Van Giezen: ‘Het geeft zoveel energie om inwoners te ontmoeten die zelf met ideeën komen en aan de slag willen gaan. Er is veel uitvoeringskracht in onze gemeente, als het gaat om duurzaamheid!’. De wethouder voegde hieraan toe zich gesteund te voelen door deze initiatieven waar het gaat om de uitvoering van het gemeentelijk programma Duurzaamheid. Van Giezen: ‘De Green Challanges hebben ook een sociale waarde, mensen gaan met hun buren aan de slag. Het gaat niet om grootschalige of lange-termijn acties, maar om hele praktische activiteiten’.

Op de foto de initiatiefnemers en ondertekenaars van de Challenges.