Lions pakken punten voor pakken koffie

30 november -Met ingang van morgen gaan de twee Voorburgse Lionsclubs de hele maand weer Douwe Egberts waardepunten inzamelen om die te verzilveren tegen pakken koffie voor Voedselbank Leidschendam-Voorburg. Deze actie is in 2012 door Lionsclub Voorburg begonnen en inmiddels uitgerold over het hele land. Dit jaar gaan 178 Lionsclubs en 160 Voedselbanken inzamelen voor hun lokale voedselbank en hopen daarbij het record van vorig jaar, 132.000.000 punten die 204.000 pakken koffie opleverden, minimaal te evenaren.

De plaatselijke Voedselbank kreeg na de vorige actie 1.816 pakken koffie en dat was zeer welkom want het aantal cliënten neemt nog steeds toe. Echter de koffie wordt door bijna niemand aangeboden omdat het niet bederft en duur is. Naast de D.E waardepunten zamelen de dames en heren van de Lionsclubs ook weer vreemd en oud geld in. Met de opbrengst hiervan worden oogoperaties in derdewereldlanden bekostigd.

De inzameldozen staan van 1 tot en met 30 december op de volgende locaties:

Leidschendam: Primera, Damlaan 22| Primera, Liguster 67 in de Westfield Mall. Voorburg: Primera, Laan van Nieuw Oosteinde 294 | Blokker, Koningin Julianaplein 27 | Gemakswinkel Rembrandt, Parkweg 280a | Opticien Kolbe, Herenstraat 113 | Tuincentrum Hofwijck, Westeinde 3. Stompwijk: Boon’s Dagmarkt, Hoefblad 22.