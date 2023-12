Palen en planken in plaats van Zwitserse brug

2 december – Park Vreugd en Rust mag langzaam aan weer gezien worden na de vele vernieuwingen in de afgelopen maanden. De duim omhoog voor de provincie, de gemeente en stichting Mooi Voorburg (MV) die daar de voorbije jaren hun betrokkenheid bij hebben gehad. Maar nu de eindfase van de reconstructie in zicht komt beluistert Voorburg Insite ruis op de kabel. Het draait om het negatieve advies aan het College van B&W om de door ‘Mooi Voorburg’ voorgestelde Zwitserse Brug niet in het park te plaatsen. Dat advies is uitgebracht door de ‘Welstandscommissie’, vroeger een gemeentelijke dienst maar al lange tijd extern ondergebracht bij een bureau in Rotterdam.

MV betreurt het advies in hoge mate en heeft de gemeente geschreven het ‘deskundigen-oordeel’ strijdig te vinden met de ideeën rond ontstaan en ontwerp van het park door de fameuze landschapsarchitet Zocher. Nu komt er bij de entree van het park een brug van planken en palen. Een misser van jewelste, zo wordt geoordeeld. ‘Met een Zwitserse Brug heb je iets bijzonders en karakteristieks. Nu komt er een bruggetje van dertien in een dozijn’. De stichting ‘Mooi Voorburg’ overweegt dan ook de voorgenomen donatie van 10.000 euro als bijdrage in de verfraaiing van het park, geheel of gedeeltelijk onbetaald te laten. Van de Zwitserse Brug in Vreugd en Rust werd ooit een prentbriefkaart gemaakt.