‘Mooi Voorburg’ hoopt dat gemeente bijdraait

4 december – Een groot aantal donateurs heeft verontwaardigd en teleurgesteld gereageerd op het besluit van de gemeente om de door ‘Mooi Voorburg’ beoogde renovatie van de Zwitserse brug in Park Vreugd Rust niet uit te voeren. Dat meldt de secretaris van ‘Mooi Voorburg’ Gerard Burki. ‘De door de stichting voorgestelde renovatie van de brug is gezien vanuit historisch perspectief passend in het park en geeft daar bij de ingang een markante aanblik’, zegt hij. Zie ook het bericht op Voorburg Insite van 2 december.

Het bestuur van “Mooi Voorburg” en de donateurs hebben nu de nadrukkelijke wens uitgesproken om de door hen bedoelde renovatie aan de Zwitsersche brug, als nog te realiseren, onder het motto: “Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald”. ‘De door ons toegezegde bijdrage van 10.000 euro was immers bestemd voor een historisch in dit Zocherpark verantwoorde aanpak’, aldus Burki. Nu de gemeente een ander standpunt huldigt zou dat bedrag in de kas van de stichting blijven. De stichting hoopt dat de gemeente snel bijdraait.

Op de foto uit 1912 is te zien hoe toen de Zwitserse brug in het park bezweek onder een omgevallen boom.