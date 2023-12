Lichtjesavond op Oosterbegraafplaats

6 december – Op de tweede woensdag van december organiseert de gemeente samen met vrijwilligers lichtjesavond. Dit is een avond om stil te staan bij het verlies van overleden dierbaren. Lichtjesavond wordt dit jaar gehouden op woensdagavond 13 december van 18:30 uur tot 21:00 uur op de Oosterbegraafplaats aan de Rodelaan in Voorburg. De begraafplaats is deze avond verlicht met fakkels. Er worden kaarsjes uitgedeeld aan bezoekers. Deze kaarsjes kunnen bij de graven of het urnenplein gezet worden. Ook kunnen er gedenktekstjes in de bomen achter de aula gehangen worden.