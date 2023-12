Gratis kerstboomconcert na ontsteken lichtjes

7 december – Morgenmiddag (vrijdag 8 december) vindt om 18.00 uur in de Oude Kerk het jaarlijkse Kerstboomconcert plaats. Deze keer met bekende, klassieke kerstliederen én eindigend met een minder klassieke twist op kerstmuziek. Uitvoerenden zijn de sopraan Blanka Mester en tenor Gábor Bálint (beiden uit Hongarije) en pianist Davide Rasetti (Italië). Het concert vorm het slot van de activiteiten rond het ontsteken van de lichtjes in de kerstboom voor de Oude Kerk. Dat programma begint om 16.30 uur met onder andere een tweetal koren, het ontsteken van de lichtjes, het schenken van warme chocolademelk en glühwein en om 17.30 uur het bespelen van het carillon. Het Kerstboomconcert wordt georganiseerd door het Huygens Festival. Veel complimenten voor de organisatie!

This entry was posted in Uncategorized . Bookmark the permalink