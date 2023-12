Frans en Frits maken kerstboom klaar

7 december – Voordat morgenmiddag (vrijdag dus) de lichtjes in de kerstboom bij de Oude Kerk ontstoken worden, moeten ze wel eerst in die boom aangebracht worden. En kundig graag. Dat gebeurde vandaag door de Voorburgse ‘mister kerstboom’ sinds jaren, Frans van Veen en degene die deze taak van hem gaat overnemen, Frits Koppe . Zij droegen de snoeren die als slingers door de boom gingen. Naast deze lichtjes komen er nog circa 1000 glimmende ballen in de boom. Ook een dankbaar karwei voor Frans en Frits. En uit welk land komt de boom dit jaar? Uit Denemarken!

