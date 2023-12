Brasserie MeatPoint verrijking oude centrum

8 december – Na een verbouwing van drie maanden heeft het historische centrum er een nieuw horecabedrijf bij. Het is brasserie en bar Meatpoint aan de Herenstraat 146, vlakbij het viaduct van de Utrechtsebaan. Eigenaar van het pand is Rob Evers die de exploitatie in handen legde van de ervaren horeca-ondernemer Bert van Dam. We zien in Meatpoint een verrijking van de mogelijkheden om gezellig uit te gaan in de Herenstraat en omgeving. En dat nog eens tegen heel aangename prijzen.

Het interieur is vriendelijk gekleurd met aan de muur o.a. thema’s en beelden van verschillende landen. Er is zelfs een echte Cubahoek gemaakt met illustraties van revolutionair Che Guevara en een klassieke auto in Havana.

Wat ziet Van Dam als het meest onderscheidende van Meatpoint? ‘Oude prijzen voor drankjes en wat er aan het vele lekkers uit de keuken komt’, zegt hij. ‘Het is een mooie zaak, die al om 10.00 uur open gaat. We serveren een prima lunch, diner en alles wat daar tussen ligt’. Bert heft het glas met een ‘Cuba Libre’ op het succes. Gefeliciteerd dames en heren van Meatpoint.