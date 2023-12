Met Charles Dickensband gingen de lichtjes aan

11 december – Even terug naar vrijdagavond toen de duizenden lichtjes in de kerstboom bij de Oude Kerk aangingen. Het was wederom een sfeervol gebeuren met dank aan o.a. de Charles Dickensband van Muziekvereniging Forum Hadriani inclusief het Dameskoor. Iedereen ging op de foto van Ap de Heus. De jaarlijkse ontsteking van de kerstboom werd een gezamenlijke inspanning waardoor veel mensen de feestmaand konden inluiden. Ook het voltallige college van B&W gaf hierbij acte de présence.

