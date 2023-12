Kerstster fonkelt op wiek van de molen

12 december – Hoe landschappelijk kan Voorburg wel niet zijn? Molen De Vlieger mag er zonder meer een voorbeeld van zijn. In deze feestmaand hebben de molenaar en vrijwilligers er nog een schepje bovenop gedaan door in de wiek de sfeervolle kerstster in op te hangen. Goed gedaan! Rob Zonderop maakte deze mooie foto van de molen die overigens ’s winters voor bezoekers gesloten is. Maar wel is een fraaie kerststal te bekijken door het raam van de molen. Dat is vanaf morgenmiddag (13 december). In april volgend jaar gaat de molen weer open voor rondleidingen.