Brug weer open na herstel metaalmoeheid

Dat was dus opnieuw reden voor een reparatie. De scheurtjes zaten bij het scharniermechanisme waar het wegdek op steunt bij het naar boven en/of beneden gaan. De reparatie vond plaats bij een bedrijf in Alphen a/d Rijn. Tijdelijk werd een noodwegdek geplaatst voor licht verkeer. Hopelijk behoren de technische problemen voorlopig weer tot het verleden en kunnen auto’s weer veilig van de brug gebruik maken.

12 december – Als het goed is gaat de Kerkbrug morgenmiddag (13 december) weer open voor auto’s. Sinds 20 november was de brug alleen voor fietsers en voetgangers toegankelijk na een renovatie die al meer dan een maand duurde met alle verkeershinder van dien. Bij een laatste inspectie door de Provincie bleek het wegdek van de brug echter kleine scheurtjes te hebben door een vorm van metaalmoeheid.

