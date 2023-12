Brugklassers symbool voor rookvrije generatie

14 december – Het Sint-Maartenscollege is de eerste school in Leidschendam-Voorburg met een rookvrije zone rond het schoolterrein. Brugklasleerlingen Trystan Francis en Donna van Dam – hier op de foto – plaatsten 0.a. samen met initiatiefnemer rector Ajolt Elsakkers de speciale stoeptegels die zouden moeten aanmoedigen om in de buurt van de school niet te roken. Medewerkers van de school gaan in de pauzes handhaven.

‘Helaas zien we dat leerlingen in de pauzes nu net buiten het schoolterrein staan te roken of vapen’, zegt de rector. ‘De meeste rokers zijn ooit begonnen op het schoolplein. Ik ben blij dat de gemeente een plan ontwikkelt waar alle scholen in onze gemeente aan mee kunnen doen. Deze stoeptegels zijn een mooi symbolisch begin. Ik vind het gaaf dat twee van onze brugklasleerlingen als symbool voor de rookvrije generatie de eerste tegel hebben gelegd’.