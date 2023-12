Gezond ontbijt voor kinderen Voedselbank

15 december – Lionsclub Voorburg heeft een cheque van € 1500 gegeven aan Voedselbank Leidschendam-Voorburg. Matthijs Engelman, president van de Lionsclub, gaf de cheque aan Rob Kuipers, voorzitter van de Voedselbank. Het geld is door de Lionsclub bijeengebracht via de jaarlijkse verkoopactie van Champagne en komt ten goede aan een gezond ontbijt voor kinderen van Voedselbank-klanten. De bank deelt wekelijks circa 250 pakketten uit en bereikt daarmee ook ruim 300 kinderen als een heel belangrijke doelgroep. De Lionsclub en de Voedselbank gaan nadenken over aanvullende acties voor een mogelijk structureel vervolg. Misschien kan dat vorm krijgen via scholen of lokale sportclubs. Lionsclub en Voedselbank denken graag mee bij de vormgeving van dergelijke acties.