Laatste 7 dagen voor Kerstmis in Herenstraat

16/17 december – Wat zagen we dit laatste weekeinde voor Kerstmis in de Herenstraat om de sfeer er een beetje in te brengen? Natuurlijk de muzikale kerstmannen die met vrolijke noten het passerend publiek wat opmonterden. Dat was nodig want al dat grijze weer droeg niet bij aan de feestvreugde. Morgen zal het wat lichter worden en minder druilerig.

Een opkikkertje kreeg je bij het zien van de etalage van de speelgoedwinkel Piccolino met dank aan André Priester die met veel gevoel voor winterse taferelen de inrichting voor zijn rekening nam. Dat heeft hij goed gedaan. En als Voorburg Insite in een jury gezeten zou zitten van ‘kroon op het werk’ dan zou de heer Priester zeker in de prijzen gevallen zijn.

Een kroon gaat deze keer ook naar de Rotary serviceclub die de Santarun Voorburg organiseerde. Circa 220 deelnemers tekenden in voor het goede doel waarvoor de Jeugdinstelling Vliet en Burgh gekozen werd. Voordat de run begon werd het spandoek van start en finish opgehangen. Goed werk van Rotary. En dan zagen we in museum Swaensteyn nog een mooie kerststal die het bezichtigen waard is. Loop daar maar eens binnen.