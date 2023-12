18 december – Het duurde dit najaar wat langer voordat alle blaadjes van de bomen waren gevallen. Dat is duidelijk zichtbaar geworden aan het Oosteinde waar de bladkorven zich gulzig lieten vullen o.a. door ijver van omwonenden. Met zoveel bomen in de buurt is dat niet verwonderlijk. Hier gaat de herfst met dor blad stilletjes over in de winter. En die doet zijn intrede over enkele dagen.