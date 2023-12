20 december – Even flink terug in de tijd, naar circa 1920. Een bevriende Voorburger opent zijn archief op zolder en komt winterse beelden tegen uit de Kersttijd van toen. De vrouw in bont loopt bij het binnen gaan van haar huis een postbode tegemoet die vriendelijk zijn tas opent. Wel of geen kerstkaart voor de dame? Dat vertelt het verhaal niet. Wel dat het een witte kerst was.