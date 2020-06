Stadsfilmer Jacques van Herten overleden

20 juni – Naar nu bekend gemaakt is is vorige week zaterdag Jacques van Herten na een kort ziekbed op 68-jarige leeftijd overleden. Hij zal door velen worden herinnerd als de cameraman van omroep Midvliet die vele honderden gebeurtenissen in o.a. Leidschendam en Voorburg vastlegde. Zijn grootste passie was Desi met wie hij vaak op reportage ging. Jacques wist van bijna elk filmpje iets bijzonders te maken. Zo filmde hij de Museumnacht, kamerconcerten, maakte grote producties over Huygens, Museum Hofwijck, Duivenvoorde en themafilms rond Kerstmis en carnaval. Peter van der Ploeg, directeur van Huygens Hofwijck en Museum Swaensteyn, zegt zelden iemand gezien te hebben met zoveel liefde voor cultuur en kunst. ‘In 2017 en 2019 filmden we twee langere documentaires, over Constantijns reis naar Venetië in 1620 en over Constantijns relatie met Rembrandt’. Jacques’ s laatste grote werk was de 9-delige serie “Boeren tussen steden” die omroep Midvliet uitzond.